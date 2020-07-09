В Украине в тестовом режиме запустили электронные больничные

В министерстве прогнозируют, что электронные больничные полноценно заработают в начале 2021 года.

Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер отмечает, что в министерстве разрабатывают базовый функционал электронных медицинских заключений, начинается тестирование электронных больничных.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга. "Сейчас в электронной системе здравоохранения разрабатывается базовый функционал электронных медицинских заключений. Это революционная история для нашей медицины. Потому что все те заключения, которые получают сейчас в бумажной форме, должны быть в будущем в электронном виде ... Это сократит наше время, это даст нам удобства, и мы можем с этой информацией дальше работать", - рассказал Кучер.

Он пояснил, что одним из таких заключений является листок временной нетрудоспособности - больничный. Также, по словам Кучера, сейчас в разработке заходится заключение о рождении ребенка в рамках проекта E-малыш. "Это были первые заключения, которые идут сейчас в очереди на реализацию. Такие заключения будут создаваться врачом на основании медицинских данных через кабинет системы eHealth в соответствии с тем, какой медицинской системой пользуется врач в своем медицинском учреждении. Это будет унифицированная система, и мы делаем максимально все для того, чтобы врачам это было удобно, быстро, чтобы оно не зависало, работало", - рассказал представитель министерства.

Как отметил Кучер, сейчас в вопросе перехода на электронные больничные идет подготовка нормативно-правовых актов, которые обеспечат работу этих документов. "Мы сейчас запускаем электронные больничные в два этапа", - сказал он и добавил, что есть две модели развития этого проекта.

Первая - это так называемая упрощенная система. Так, на сайте Пенсионного фонда врач с помощью электронной цифровой подписи в специальной форме может вносить информацию о пациенте о его временной нетрудоспособности. Далее эта информация в автоматическом режиме будет передаваться всем соответствующим службам из базы данных Пенсионного фонда.

Говоря о преимуществах этого способа, Кучер, в частности, отметил, что он не создает дополнительной нагрузки на eHealth, и "это уже сейчас сможет запустить электронный больничный ... до конца лета".

Кучер сообщил, что до 10 июля от медицинских учреждений принимаются заявки - для тех, кто хочет попробовать протестировать эту систему. "Когда мы отработаем на ближайшие пару недель все технические моменты, соберем обратную связь, мы будем переходить к финальному утверждению нормативных документов и запуску электронных больничных в промышленную эксплуатацию", - сказал представитель министерства.

В то же время, отметил Кучер, параллельно происходит разработка второй модели, которая заключается в том, что врач сможет вписывать данные в медицинской базе eHealth. "Когда в системе, в базе данных eHealth, находятся данные о пациенте, независимо от того, какую медицинскую систему использует то или иное медицинское учреждение, врач сможет выписывать электронные больничные с минимальным количеством действий со своей стороны. Потому что вся информация находится в центральной компоненте, и она так же дальше будет обновляться и с Пенсионным фондом, и со всеми соответствующими органами, которым нужны эти больничные", - пояснил он.

Так, отметил представитель министерства, это должно существенно снизить нагрузку на врачей и "возможные коррупционные риски". "Даже та система, которую мы запускаем сейчас в упрощенном порядке ... уже позволит существенно экономить время наших людей. Потому что не надо носить эти уже листки нетрудоспособности, не надо за них переживать, чтобы их где-то не потерять, не надо бухгалтерам и предприятиям их специально хранить, обрабатывать и так далее", - рассказал Кучер.

По его словам, работать с системой смогут также врачи лицензированных частных клиник.

На вопрос, когда заработает полноценная модель функционирования электронных больничных, Кучер сообщил: "Мы пока планируем, что она будет введена в начале 2021 года".

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