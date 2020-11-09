Новые тесты поставят медикам уже в ближайшее время.

В ближайшее время врачам семейной медицины и мобильным бригадам будут предоставлены новые экспресс-тесты на антиген COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Уже выделено и в ближайшее время будут поставлены врачам семейной медицины, мобильным бригадам новые экспресс-тесты на антиген, которые позволят в течение 15-20 минут будут проводить диагностику у постели больного или при обращении больного к своему семейному врачу", - сказал Ляшко.

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Ситуация с коронавирусом в Украине

По информации министра здравоохранения Максима Степанова, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 8 тыс. 687 новых случаев COVID-19.

По его словам, за последние сутки госпитализированы 1 тыс. 100 человек, летальных исходов – 115, выздоровели 2 тыс. 277 человек. Также осуществлено тестирований за сутки - 41 114 (в т. ч. методом ПЦР – 34 393, методом ИФА — 6 721)

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Автор: Татьяна Поляковская