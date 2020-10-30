Из-за болезни такие пациенты за год стареют на 8-10 лет.

Украинские медики успешно провели 10-летней Ирине Химич, болеющей прогерией (синдром преждевременного старения, - ред.), сложную операцию, длительностью более трех часов.

10-летняя Ирина Химич - единственная в Украине девочка, у которой диагностировали редкое генетическое заболевание – прогерия или синдром Хадчинсона-Гилфорда. Из-за болезни за год такие пациенты стареют на 8-10 лет.

Сейчас больных с таким диагнозом лечит единственное в мире медицинское учреждение - Научно-исследовательский фонд Progeria Research Foundation, в Бостоне (США). В 2018 году это медицинское учреждение было готово принять Ирину на лечение, но у пациентки были чрезвычайно нездоровые зубы. В Украине ребенка оперировали медики из стоматологической клиники профессора Заблоцкого, пишет 112.ua.

Читайте такжеНе действуют: врач-инфекционист призвал не назначать антибиотики всем инфицированным COVID-19 подряд"Когда в 2018 году мы познакомились с Иринкой Химич и ее мамой, пациентка нуждалась в срочной комплексной и сложной помощи стоматологов. У нее развился воспалительный процесс, были сильные зубные боли из-за того, что молочные зубы не выпадали. Ситуация осложнялась тем, что у нее уменьшен череп в лицевом отделе, хрупкие челюсти, тонкая и чувствительная кожа, а зубы растут в два ряда. Все это тяготило процесс лечения и анестезии. Малейшая ошибка врачей могла привести к травме и даже к перелому челюсти", - рассказал врач-стоматолог Ярослав Заблоцкий.

Стоит отметить, что болезнь Ирины мало описана в медицинской литературе, поэтому все что происходило в операционной медики фиксировали на видео. Свой уникальный научный опыт они передали в Бостонский научно-исследовательский институт Progeria Research Foundation.

Во время операции, которая продолжалась три часа, медики удалили пациентке 10 молочных зубов.

Через несколько дней после операции постоянные зубы у Иры почти встали на свое естественное место. Кроме того, она уже хорошо разговаривает и питается.

Отметим, что сейчас из-за пандемии коронавируса Ирина Химич остались без доступа к лечению заграницей.

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Автор: УНИАН