Министерство здравоохранения при внедрении электронного рецепта учитывает все возможные аспекты, в том числе отсутствие, например, у пожилых людей мобильных телефонов или трудности в пользовании ими.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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"При внедрении электронного рецепта будет учтено все, в том числе и то, что, например, у пожилого человека нет мобильного телефона. В таком случае семейный врач распечатывает медицинское заключение с фото электронного рецепта, который есть в системе", - пояснил он.
Степанов также отметил, что сейчас Минздрав разрабатывает и планирует запустить в следующем году электронный рецепт на инсулин, иммуносупрессивные лекарственные средства и на наркотические средства.
"Мы строим систему таким образом, чтобы можно было проследить все действия врача и анамнез пациента, что очень важно", - добавил министр.
Сегодня, по его словам, лекарства часто выписываются не на рецептурном бланке, а также нередко граждане самостоятельно покупают их и занимаются самолечением, что очень опасно для здоровья.
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