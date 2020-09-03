Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает наложение штрафа на тех доноров крови, которые предоставили ложную информацию о своем состоянии здоровья.
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В первом чтении 3 сентября депутаты приняли за основу законопроект №3649, говорится на сайте парламента.
Согласно тексту законопроекта, в Украине предлагают ввести административную ответственность за неправильно предоставленную информацию о себе донорами крови. "Дезинформатора" планируют штрафовать в размере от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 425 до 850 гривень).
В документе отмечается, что штраф будут налагать за непредоставление данных или предоставление ложной информации о состоянии своего здоровья человеком, который осуществляет донацию крови или ее компонентов и это негативным образом сказалось на безопасности и качестве заготовленной крови (или ее компонентов).
Донорство крови в Украине: новости на тему
- В Украине еще до начала пандемии было недостаточно желающих сдать кровь. Министерство здравоохранения в апреле 2020 сообщило, что в связи с пандемией доноров стало еще меньше. Следовательно, в Украине возник дефицит донорской крови. Согласно данным Минздрава, показатели донорской крови по Украине снизились в 2-4 раза. В связи с этим, в зоне риска оказались все граждане, требующие срочного хирургического вмешательства.
- В середине июля Рада поддержала создание Нацреестра доноров крови.
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