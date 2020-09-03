Граждан планируют наказывать за "умышленное сокрытие информации или представление ложных сведений о состоянии своего здоровья лицом, изъявившим желание стать донором, если его действия повлекли или могли повлечь вред здоровью" получателя крови.

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает наложение штрафа на тех доноров крови, которые предоставили ложную информацию о своем состоянии здоровья.

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В первом чтении 3 сентября депутаты приняли за основу законопроект №3649, говорится на сайте парламента.

Согласно тексту законопроекта, в Украине предлагают ввести административную ответственность за неправильно предоставленную информацию о себе донорами крови. "Дезинформатора" планируют штрафовать в размере от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 425 до 850 гривень).

В документе отмечается, что штраф будут налагать за непредоставление данных или предоставление ложной информации о состоянии своего здоровья человеком, который осуществляет донацию крови или ее компонентов и это негативным образом сказалось на безопасности и качестве заготовленной крови (или ее компонентов).

Донорство крови в Украине: новости на тему

В Украине еще до начала пандемии было недостаточно желающих сдать кровь. Министерство здравоохранения в апреле 2020 сообщило, что в связи с пандемией доноров стало еще меньше. Следовательно, в Украине возник дефицит донорской крови. Согласно данным Минздрава, показатели донорской крови по Украине снизились в 2-4 раза. В связи с этим, в зоне риска оказались все граждане, требующие срочного хирургического вмешательства.

В середине июля Рада поддержала создание Нацреестра доноров крови.

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Автор: Виктория Гордиенко