Рада поддержала создание Нацреестра доноров крови

Законопроектом предусмотрено, что студенты и военные, которые регулярно становятся донорами, могут рассчитывать на денежную помощь.

Верховная Рада планирует создать Национальный реестр доноров крови.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении проекта закона "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови" (№ 3648) проголосовали 293 народных депутата.

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Проектом закона предлагается признать утратившим силу закон "О донорстве крови и ее компонентов".

Законопроектом предусмотрено создание и функционирование в Украине Компетентного органа и возложение на него функций по осуществлению лицензирования деятельности субъектов системы крови, контроля за их деятельностью в части соблюдения требований по безопасности и качества донорской крови и компонентов крови и прочее.

Планируется установить требования и стандарты относительно безопасности и качества донорской крови и компонентов крови, прослеживаемости, гемонадзора, соответствующие требованиям, предусмотренным директивами ЕС.

Предлагается создать условия для имплементации принципа безвозмездного добровольного донорства и пересмотреть систему льгот для доноров, которые осуществляют донацию на безвозмездной основе.

Предусмотрено, что руководители предприятий, учреждений, организаций, командиры (начальники) воинских частей обязаны беспрепятственно отпускать с места работы, службы или учебы доноров.

Планируется, что в день донации крови и/или компонентов крови донор освобождается от работы на предприятии, в учреждении, организации независимо от форм собственности, с сохранением за ним среднего заработка за счет средств собственника соответствующего предприятия или учреждения. Студенты вузов, и учащиеся профессиональных училищ в указанные дни освобождаются от занятий, а военнослужащие срочной службы и курсанты военных учебных заведений – от несения нарядов, вахт и других форм службы. В день донации безвозмездный донор обеспечивается бесплатным питанием.

Законопроектом предусмотрено, что учащимся профессиональных училищ, студентам вузов, которые в течение года безвозмездно сдали кровь в суммарном количестве, равном двум разовым максимально допустимым дозам, или плазму в суммарном количестве, равном четырем разовым максимально допустимым дозам, заготовленным аферезом, или тромбоциты в двух разовых донациях афереза, предоставляется право на получение денежной помощи в размере 25% от установленной в учебном заведении стипендии.

Соответственно, военнослужащим срочной службы и курсантам военных учебных заведений – право на получение денежной надбавки в размере 25% от назначенного им денежного обеспечения в течение 6 месяцев после сдачи крови и / или компонентов крови в указанном количестве.

Законопроектом предлагается создать Национальный регистр доноров крови или компонентов крови, а также лиц, которые не могут быть донорами, и его интеграции к общей электронной системы медицинского пространства в Украине eHealth.

Документ предусматривает обновление правового регулирования системы крови в части возможности реализации проектов государственно-частного партнерства, направленных на привлечение инвестиций и усиление материально-ресурсного потенциала системы крови, а также в части открытия сферы для деятельности частных субъектов при обязательном сохранении государственного контроля за донорской кровью.

В пояснительной записке сказано, что, по данным статистики, в Украине на 1 тыс. жителей приходится около 11 донаций, тогда как показатель, что считается нормой для развитых стран, составляет 33 донации.

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