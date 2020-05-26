Комаровский назвал условие для прекращения пандемии COVID-19 (видео)
Известный украинский врач и ведущий Евгений Комаровский заявил, что шансов, что коронавирус исчезнет, нет, но эта проблема потеряет остроту.
Об этом Комаровский рассказал в беседе с эпидемиологом, руководителем Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андреем Александриным, видео опубликовано на канале Комаровского.
Читайте такжеКомаровский объяснил, что сможет победить коронавирус (видео)
"Проблема потеряет остроту как только примерно 60-70% населения Земли встретятся с коронавирусом", - сказал Александрин.
Комаровский подчеркнул, что именно "встретятся", а не "переболеют", так как по его словам, 90% тех, кто встречается с коронавирусом, даже не знают об этом. Таким образом, подавляющее большинство людей выработают иммунитет к COVID-19 не переболев.
"То есть иммунная система большинства людей способна справится с этой проблемой, на уровне местного иммунитета остановить, распознать, выработать антитела, забыть", - пояснил Комаровский.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram