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Комаровский назвал условие для прекращения пандемии COVID-19 (видео)

14:45, 26 мая 2020
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Иллюстрация / REUTERS

Известный украинский врач и ведущий Евгений Комаровский заявил, что шансов, что коронавирус исчезнет, нет, но эта проблема потеряет остроту.

Об этом Комаровский рассказал в беседе с эпидемиологом, руководителем Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андреем Александриным, видео опубликовано на канале Комаровского.

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"Проблема потеряет остроту как только примерно 60-70% населения Земли встретятся с коронавирусом", - сказал Александрин.

Комаровский подчеркнул, что именно "встретятся", а не "переболеют", так как по его словам, 90% тех, кто встречается с коронавирусом, даже не знают об этом. Таким образом, подавляющее большинство людей выработают иммунитет к COVID-19 не переболев.

"То есть иммунная система большинства людей способна справится с этой проблемой, на уровне местного иммунитета остановить, распознать, выработать антитела, забыть", - пояснил Комаровский.

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