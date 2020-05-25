Комаровский рассказал, стоит ли доверять экспресс-тестам на коронавирус (видео)

Евгений Комаровский поведал о новых фактах, связанных с коронавирусом COVID-19 и рассказал надо ли доверять экспресс-тестам.

Евгений Комаровский рассказал новые факты о коронавирусе, а также сообщил, имеет ли смысл доверять экспресс-тестам на COVID-19.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале.

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По мнению врача, есть реальные факторы, которые влияют на чувствительность теста. Прежде всего, его качество. Также немаловажна правильность забора материала.

"Когда мы берем кровь, то тут никаких проблем нет, как правило. А вот когда мы берем мазок, то далеко не всегда удается правильно провести данную процедуру. Есть тесты, которые очень чувствительны", - отметил доктор.

В мазок должны попасть клетки эпителия. Поскольку мазок надо взять очень глубоко, то тампон фактически царапает слизистую оболочку. А если вам не было больно - то и должного эффекта быть не может.

"Далее мы должны понимать качество самого теста. К сожалению, сейчас огромное количество тест-систем, которые все вокруг начали делать, сплошное шарлатанство. Нам везут, мы доверяем и, руководствуясь отрицательным тестом, принимаем решение. Поэтому тут остается надеяться на то, что государственные институты будут контролировать производимые или закупаемые тесты", - заявил Комаровский.

Ранее УНИАН сообщал, что Минздрав ввел в Украине тестирование на антитела к COVID-19. Єто позволит тестировать на COVID-19 намного больше людей, чем сейчас.

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