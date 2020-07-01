Доктор Комаровский рассказал о пользе разных каш

Говоря о манной каше, Комаровский сказал, что в основном она содержит быстро усваиваемые углеводы и «подходит разве что голодающим детям». Обычным людям ее употребление грозит прибавкой в весе.

Чем сильнее очищена от своих оболочек крупа, из которой готовилась каша, тем менее полезным в итоге оказывается блюдо.

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Об этом рассказал известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский. Комментируя присущий кашам потенциал пользы, доктор Комаровский отметил: лучшими являются блюда, обеспечивающие организм энергией на длительное время, дающие сразу большой комплекс полезных веществ, включая белки, витамины, микроэлементы и другие.

«Микроэлементы содержатся в оболочках круп, поэтому, чем больше они очищены, тем меньше в них ценных свойств. Самой полезной, исходя из этого критерия, является гречневая каша: она дает много железа и белка. На втором месте – овсянка, которую надо варить. Если это хлопья быстрого приготовления, наспех залитые водой, такой блюдо лишь навредит, после него быстро поднимется сахар», - прокомментировал Комаровский.

Третьей по степени полезности они считает перловую кашу, содержащую много клетчатки, очищающей кишечник. На четвертом месте – пшенка: содержит магний, улучшающий работу сердечно-сосудистой системы.

Также, прокомментировал доктор Комаровский, организму полезны каши из кукурузы и бурого неочищенного риса, обеспечивающие его клетчаткой, минералами и белком. Помимо того, он рекомендует употреблять кашу из семян льна – источник полиненасыщенных оздоровляющих сосуды омега-3 жирных кислот.

Говоря о манной каше, Комаровский сказал, что в основном она содержит быстро усваиваемые углеводы и «подходит разве что голодающим детям». Обычным людям ее употребление грозит прибавкой в весе.

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