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Доктор Комаровский рассказал о пользе моркови

15:11, 13 мая 2020
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Иллюстрация \ REUTERS

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Об этом на своей странице в Instagram рассказал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.

Он отметил, что морковь также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний улучшает зрение, активизирует работу мозга, обеспечивает защиту печени. Кроме этого, врач отметил, что морковь обладает противовоспалительными свойствами. 

Как сообщал УНИАН.Здоровье, ранее доктор Комароский дал совет, что делать при появлении сыпи у ребенка.

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