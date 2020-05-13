Доктор Комаровский рассказал о пользе моркови

Среди прочего морковь обладает противовоспалительными свойствами.

Одна порция моркови (одна средняя морковь или 1/2 чашки нарезанной) обеспечит 210% среднесуточного рекомендованного количества витамина А. Читайте такжеВрач Комаровский объяснил, когда лучше укладывать ребенка спать

Об этом на своей странице в Instagram рассказал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.

Он отметил, что морковь также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний улучшает зрение, активизирует работу мозга, обеспечивает защиту печени. Кроме этого, врач отметил, что морковь обладает противовоспалительными свойствами.

Как сообщал УНИАН.Здоровье, ранее доктор Комароский дал совет, что делать при появлении сыпи у ребенка.