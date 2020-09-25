Доктор Комаровский заявил, что повышения заболеваемости коронавирусом в Украине следует ждать осенью, когда начнется отопительный сезон.
Об этом он заявил во время прямого эфира, когда отвечал на вопросы пользователей сети в YouTube.
По его словам, инфекция начнет прогрессировать в середине октября.
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Как только мы закроемся в помещениях, как только включат отопление, прекратим проветривать и закроем окна, - сказал Комаровский.
"Я не сомневаюсь, что резкий рост заболеваемости коронавируса состоится, скорее всего, с середины октября. Однако, это произойдет не из-за игнорирования мер, а потому что мы, традиционно, сквозняка боимся больше, чем коронавируса", - заявил Комаровский.
Педиатр отметил, что не все страны смогут восстановить строгий карантин, но они должны обеспечить своим гражданам надлежащую защиту здоровья.
Комаровский убежден, что сейчас надо повышать квалификацию всего медперсонала и поддерживать их, потому что именно медики, рискуя жизнью, борются с коронавирусом в стране.
Кроме того, доктор Комаровский считает, что повторное заражение - это "фокусы тестирования", поскольку если человек один раз переболел, то второй раз это маловероятно, или же болезнь пройдет легко.
Коронавирус в Украине:
Со вчера в Украине зафиксировали 3 565 случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Поэтому по состоянию на 25 сентября общее количество выявленных больных составляет 191 671.
Это второй раз, когда в стране зафиксировали более 3,5 тысячи случаев коронавирус. Больше выявленных заболеваний было лишь 17 сентября - тогда заболели 3584 человека.
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