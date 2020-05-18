Доктор Комаровский объяснил, спасают ли перчатки от коронавируса (видео)

Также Комаровский отметил, что многие повторно используют одноразовые перчатки.

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, целесообразно ли массовое использование медицинских перчаток в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

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Об этом он рассказал на своем You-Tube-канале. Доктор подчеркнул, что медицинские перчатки не способны защитить человека от коронавируса, так как COVID-19 передается воздушно-капельным путем.

По его словам, изначально перчатки нужны для того, чтобы защитить руки человека, контактирующего с кровью или выделениями другого человека.

"Смысл перчаток для рядового человека, который вышел в магазин, вообще непонятен!" - уточнил врач.

Также Комаровский отметил, что многие повторно используют одноразовые перчатки.

"Давайте не впадать в маразм! Перчатки нужны медицинским работникам! Перчатки не надо надевать всем подряд!", - подытожил врач.

Ранее доктор Евгений Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет.