цей матеріал доступний українською

Доктор Комаровский объяснил, спасают ли перчатки от коронавируса (видео)

11:58, 18 мая 2020
Страна
91 0
Иллюстрация REUTERS

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, целесообразно ли массовое использование медицинских перчаток в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Читайте такжеКомаровский рассказал о "радикальной защите", которая спасет от коронавируса (видео)

Об этом он рассказал на своем You-Tube-канале. Доктор подчеркнул, что медицинские перчатки не способны защитить человека от коронавируса, так как COVID-19 передается воздушно-капельным путем.

По его словам, изначально перчатки нужны для того, чтобы защитить руки человека, контактирующего с кровью или выделениями другого человека.

"Смысл перчаток для рядового человека, который вышел в магазин, вообще непонятен!" - уточнил врач. 

Также Комаровский отметил, что многие повторно используют одноразовые перчатки.

"Давайте не впадать в маразм! Перчатки нужны медицинским работникам! Перчатки не надо надевать всем подряд!", - подытожил врач. 

Ранее доктор Евгений Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter