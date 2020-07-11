Комаровский рассказал о рисках заболевания коронавирусом во время футбола (видео)

Комаровский сообщил радостную новость для любителей футбола.

Евгений Комаровский ответил на волнующий многих любителей спорта вопрос. Врач заявил, что футболисты могут спокойно играть и не беспокоиться о коронавирусе.

Соответствующее видео доктор опубликовал на YouTube-канале.

Комаровский утверждает, что риски заражения при игре на свежем воздухе, особенно если она не является контактной, - минимальны. Однако есть ситуации при которых риски заразиться резко увеличиваются.

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"Конечно, если вся команда набросится на того, кто забил гол - с криками, поцелуями, то риск резко увеличивается. Но, в целом, для футболиста три месяца без игры - очень вредно для здоровья", - отметил доктор.

При этом большой риск заразиться коронавирусом у людей на трибунах.

"Люди, которые орут и обнимаются, конечно же, рискуют. Поэтому трибуны можно открывать, но при этом расстояние должно быть около четырех метров", - прокомментировал Комаровский.

Кроме того, ранее в Нидерландах провели исследование, в результате которого установлено, что футболисты на поле находятся на расстоянии в 1,5 метра друг от друга не более 30 секунд единовременно - риск распространения коронавируса в таком случае низкий.

Несмотря на это, коронавирус парализовал футбол и до сих пор нет ясности, когда клубы вернутся к нормальной жизни. При этом уже были случаи, когда у футболистов выявляли вирус. Поэтому ситуация остается неоднозначной.

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