Просто психотерапия: Комаровский рассказал о пользе и вреде дыхательной гимнастики (видео)

Комаровский решил напомнить, что дыхательная гимнастика не должна кому-либо заменять личную гигиену и меры социального дистанцирования.

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, может kb комплекс дыхательных упражнений помочь при заболевании COVID-19.

Об этом эксперт рассказал своим подписчикам на YouTube-канале.

Дыхательная гимнастика, как правило, используется для лечения заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой систем, вегетососудистой дистонии и других патологических состояний. Однако многих интересует вопрос, имеет ли данный комплекс пользу при коронавирусе.

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По словам Комаровского, такая гимнастика больше является психотерапией.

"Можно расслабиться, помедитировать, подумать о вечном. Есть определенные приемы дыхательной гимнастики, которые помогают быстрее восстановиться легким. Главное - это не вредно", - отметил врач.

Дыхательные упражнения могут помочь расслабиться, контролировать чувство тревожности, снять стресс, победить бессонницу. Они полезны для улучшения внимания и помогают бороться с негативными мыслями.

При этом Евгений Комаровский решил напомнить, что дыхательная гимнастика не должна кому-либо заменять личную гигиену и меры социального дистанцирования.

Также врач рассказал, что делать, если у работника обнаружили COVID-19.

"Если выяснилось, что ваш коллега на работе заболел коронавирусом, то вам не повредит самоизоляция на две недели", - прокомментировал Комаровский.

Ранее УНИАН писал, что Евгений Комаровский рассказал, стоит ли доверять экспресс-тестам на коронавирус.

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