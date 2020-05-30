Просто психотерапия: Комаровский рассказал о пользе и вреде дыхательной гимнастики (видео)
Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, может kb комплекс дыхательных упражнений помочь при заболевании COVID-19.
Об этом эксперт рассказал своим подписчикам на YouTube-канале.
Дыхательная гимнастика, как правило, используется для лечения заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой систем, вегетососудистой дистонии и других патологических состояний. Однако многих интересует вопрос, имеет ли данный комплекс пользу при коронавирусе.
Читайте такжеМинздрав развенчивает фейки: задержка дыхания на 10 секунд не определяет наличие коронавируса
По словам Комаровского, такая гимнастика больше является психотерапией.
"Можно расслабиться, помедитировать, подумать о вечном. Есть определенные приемы дыхательной гимнастики, которые помогают быстрее восстановиться легким. Главное - это не вредно", - отметил врач.
Дыхательные упражнения могут помочь расслабиться, контролировать чувство тревожности, снять стресс, победить бессонницу. Они полезны для улучшения внимания и помогают бороться с негативными мыслями.
При этом Евгений Комаровский решил напомнить, что дыхательная гимнастика не должна кому-либо заменять личную гигиену и меры социального дистанцирования.
Также врач рассказал, что делать, если у работника обнаружили COVID-19.
"Если выяснилось, что ваш коллега на работе заболел коронавирусом, то вам не повредит самоизоляция на две недели", - прокомментировал Комаровский.
Ранее УНИАН писал, что Евгений Комаровский рассказал, стоит ли доверять экспресс-тестам на коронавирус.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram