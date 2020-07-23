Питание кормящей мамы: Комаровский разрушил мифы и дал полезные советы (видео)

Комаровский рассказал о правильном питании кормящей мамы.

Доктор Комаровский рассказал, как женщине, кормящей грудью ребенка, максимально облегчить себе жизнь, при этом не навредив младенцу. Он также объяснил, как предотвратить аллергию у малыша.

Комаровский советует кормящим мамам не придерживаться никаких диет. О диетах женщинам в положении следует забыть совсем. Он также говорит о том, что женщине можно после беременности и родов есть все то, что она ела до родов. Об этом Евгений Комаровский рассказал на своей странице в Instagram.

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При этом женщинам не рекомендуется экспериментировать с едой во время кормления грудью. Имеется ввиду есть то, что вы никогда не ели до этого. Также ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь, и даже в малых дозах.

Кормящим женщинам можно употреблять кофе и чай. Единственное, что необходимо помнить о том, что избыток кофеина может нарушать сон ребенка. Медицинская наука считает, что маме можно выпить до трех чашек кофе в день.

Женщинам рекомендуется употреблять в свой рацион качественные морепродукты, хотя бы 300 грамм в неделю. При этом он отметил, что в долгоживущих крупных рыбах, таких как тунец, макрель, и некоторых акул, может быть высокая концентрация ртути. Поэтому этих рыб есть не надо.

Эксперт также подчеркнул, что кормление грудью – это не повод голодать. Норма калорий для кормящей мамы на 400-500 килокалорий в сутки выше, чем у обычной женщины.

Кормящим женщинам рекомендуется полноценное и разнообразное питание. Им необходимо употреблять молочные продукты, мясо, рыбу, фрукты и овощи. При этом необходимо соблюдать правила пищевой безопасности.

Если какой-то продукт вызывает у ребенка проблемы, например, беспокойство, нарушение сна, появление сыпи, то этот продукт желательно не исключить полностью из рациона, а максимально сократить.

Если у вас есть пищевые привычки, вегетарианство, например, то медицинская наука может вам посоветовать конкретные препараты или добавки к пище, чтобы риск ваших пищевых привычек был минимальным для ребенка.

Количество молока у женщины напрямую связанно с количеством жидкости в организме. В условиях дефицита жидкости, перегрева или активной потливости, лактация уменьшается. Поэтому нужно много и своевременно пить, но избегать сладких напитков. Можно пить воду, компоты, натуральные соки.

Напомним, Комаровский дал ценные рекомендации касательно теплового и солнечного удара.

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