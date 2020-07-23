Питание кормящей мамы: Комаровский разрушил мифы и дал полезные советы (видео)
Доктор Комаровский рассказал, как женщине, кормящей грудью ребенка, максимально облегчить себе жизнь, при этом не навредив младенцу. Он также объяснил, как предотвратить аллергию у малыша.
Комаровский советует кормящим мамам не придерживаться никаких диет. О диетах женщинам в положении следует забыть совсем. Он также говорит о том, что женщине можно после беременности и родов есть все то, что она ела до родов. Об этом Евгений Комаровский рассказал на своей странице в Instagram.
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При этом женщинам не рекомендуется экспериментировать с едой во время кормления грудью. Имеется ввиду есть то, что вы никогда не ели до этого. Также ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь, и даже в малых дозах.
Кормящим женщинам можно употреблять кофе и чай. Единственное, что необходимо помнить о том, что избыток кофеина может нарушать сон ребенка. Медицинская наука считает, что маме можно выпить до трех чашек кофе в день.
Женщинам рекомендуется употреблять в свой рацион качественные морепродукты, хотя бы 300 грамм в неделю. При этом он отметил, что в долгоживущих крупных рыбах, таких как тунец, макрель, и некоторых акул, может быть высокая концентрация ртути. Поэтому этих рыб есть не надо.
Эксперт также подчеркнул, что кормление грудью – это не повод голодать. Норма калорий для кормящей мамы на 400-500 килокалорий в сутки выше, чем у обычной женщины.
Кормящим женщинам рекомендуется полноценное и разнообразное питание. Им необходимо употреблять молочные продукты, мясо, рыбу, фрукты и овощи. При этом необходимо соблюдать правила пищевой безопасности.
Если какой-то продукт вызывает у ребенка проблемы, например, беспокойство, нарушение сна, появление сыпи, то этот продукт желательно не исключить полностью из рациона, а максимально сократить.
Если у вас есть пищевые привычки, вегетарианство, например, то медицинская наука может вам посоветовать конкретные препараты или добавки к пище, чтобы риск ваших пищевых привычек был минимальным для ребенка.
Количество молока у женщины напрямую связанно с количеством жидкости в организме. В условиях дефицита жидкости, перегрева или активной потливости, лактация уменьшается. Поэтому нужно много и своевременно пить, но избегать сладких напитков. Можно пить воду, компоты, натуральные соки.
Доктор Комаровский расскажет, как женщине, кормящей грудью ребенка, максимально облегчить себе жизнь, при этом не навредив младенцу. Вы узнаете, можно ли экспериментировать с продуктами и пить кофе кормящей маме, сколько и чего нужно обязательно пить и есть при грудном вскармливании, как предотвратить аллергию у малыша и не поправиться самой, получая сбалансированное питание. ⠀ #докторкомаровский #питание #мама #материнство #советы
Напомним, Комаровский дал ценные рекомендации касательно теплового и солнечного удара.
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