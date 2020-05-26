Комаровский рассказал о негативных последствиях жесткого карантина (видео)

По словам Комаровского, длительные ограничительные меры увеличат сроки выработки популяционного иммунитета.

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский предсказал негативные последствия, к которым могут привести жесткие карантинные меры.

В новом видеоролике на своем YouTube-канале доктор заявил, что чем дольше продлятся введенные из-за коронавируса ограничения, тем медленнее будет вырабатываться популяционный иммунитет.

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По его словам, популяционный иммунитет все равно выработается. Однако, чем интенсивнее станут «закручивать гайки», тем дольше это будет происходить. Когда у 60-70% населения выработается стойкий иммунитет, тогда вирус перестанет распространяться.

Комаровский отмел, что из-за жестких карантинных мер во многих странах пришлось перенести плановые операции и вакцинацию детей. Это может грозить вспышками заболеваемости.

«Мы тогда посмотрим, как наши инфекционные больницы будут справляться с ковидом, плюс коклюш, плюс дифтерия, плюс корь», — заключил врач.

Схожие опасения ранее высказывали и эксперты ВОЗ, которые очень обеспокоены ситуацией с приостановкой вакцинации детей. Недавно мировые эксперты предупредили о новом пике заболеваемости COVID-19, который может случиться в любой момент.

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