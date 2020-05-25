Комаровский рассказал, при каких болях в животе нужно срочно вызывать врача
Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что при боли внизу или в правой части живота следует немедленно вызывать врача. Кроме того, опасными симптомами являются следы крови в рвоте или выделениях.
Соответствующие советы он разместил на своей странице в Instagram.
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Медик посоветовал насторожиться, если боли в животе сопровождаются сонливостью, сыпью, повышенной температурой тела, поносом, потливостью и бледностью кожи.
Также он обратился к родителям с просьбой вызвать врача ребенку, который испытывает неприятные ощущения в центре живота.
Комаровский пояснил, резкая боль всегда является признаком немедленного обращения к специалисту.
Ранее Доктор Комаровский объяснил, чем опасно прикладывание грелки к животу ребенка.
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