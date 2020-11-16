По мнению доктора Комаровского, нужно учитывать аппетит ребенка. Это и есть то, от чего стоит отталкиваться.

Некоторые родители задаются вопросом, как ускорить выздоровление ребенка при ОРВИ. Можно ли ему давать есть в первый день? Или лучше повременить?

С таким вопросом обратился к доктору Комаровскому подписчик, чей 8-летний сын заболел. Дело в том, что бабушка ребенка переживает, что внука не кормят. Тем более, что внук чувствует себя неплохо и сам был бы не против поесть.

Читайте такжеКомаровский назвал места, где больше всего шансов подхватить коронавирус (видео)

По мнению доктора Комаровского, нужно учитывать аппетит ребенка. Это и есть то, от чего стоит отталкиваться. Если у ребенка есть аппетит – то его, конечно, стоит покормить. Просто не забывайте, что ребенок всё-таки больной. Так что концентрация содержимого и размер порции должны отличаться от тех, которые у него были до болезни.

Отметим, что хорошим вариантом пищи при болезнях является жидкий лёгкий бульон, особенно в первый день болезни. Также не забывайте, что для выздоровления нужно в целом пить много жидкостей.

Ранее Комаровский объяснил, почему у ребенка насморк после ОРЗ может оставаться несколько недель, а не проходит сразу. При этом родители соблюдают рекомендации врача о влажности в комнате, промывают нос и прогуливаются с детьми на свежем воздухе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко