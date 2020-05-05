Доктор Комаровский назвал самый опасный метод борьбы с коронавирусом

Медик настоятельно рекомендует не заниматься самолечением.

Среди разных методов борьбы с новым коронавирусом, которые используются сегодня людьми, одним из самых опасных является профилактически прием антибиотиков.

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Об этом рассказал известный врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в инстаграм. Он призвал не употреблять препараты-антибиотики с целью предотвращения коронавируса и любых других инфекционных заболеваний. Такой метод борьбы с болезнями крайне опасен, предупредил врач.

«Утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях, является одним из самых больших медицинских мифов», - высказался доктор Комаровский.

Он пояснил, что использование данных средств для борьбы с возможной пневмонией из-за коронавирусной инфекции опасно тем, что оно лишь помогает бактериям формировать устойчивость к лекарственным субстанциям. Если человек пьет антибиотики для профилактики, это может привести к тому, что при их назначении при возникшем заболевании медикаменты окажутся просто бесполезными – патогены успешно выработают защиту к их действию.

«Чем чаще человек бесконтрольно принимает антибиотики, тем больше будет появляться бактерий, устойчивых к лекарствам, и тем выше будет риск бактериальных осложнений, возникающих в ходе лечения», - предупредил доктор Комаровский.

Медик настоятельно рекомендует не заниматься самолечением, используя этот тип медикаментов.