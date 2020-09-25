Врач говорит, что процент заражений будет расти, пока 40% населения не будут иметь антитела.

Доктор Комаровский убежден, что пандемия коронавируса завершится к концу 2022 года.

Такое предположение он высказал, отвечая на вопросы во время прямого эфира на своем YouTube- канали.

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Я был раньше уверен, что все это кончится к 1 мая, а если не повезет, ну к 1 июня наконец. Все наши надежды на ультрафиолет и открытый воздух не сработали. Мы переоценили возможность контактной передачи. Мы недооценили возможность вируса оставаться в воздухе, - сказал медик.

По словам педиатра, делать сейчас прогноз развития ситуации с инфекцией очень сложно.

Я не верю в то, что карантинные ограничения способны что-либо кардинально изменить, - считает Комаровский.

Врач говорит, что процент заражений будет расти, пока 40% населения не будут иметь антитела.

"Если будет вакцина - все закончится до конца 2022 года, если ее не будет - то скорее всего тоже до конца 2022 года", - подытожил Комаровский.

Как сообщал УНИАН, Комаровский рассказал, когда в Украине начнется новый рост количества заражений.

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Автор: Наталия Печиборщ