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Комаровский рассказал о "радикальной защите", которая спасет от коронавируса (видео)

16:29, 03 мая 2020
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Комаровский рассказал об эффективности использования противогаза  / фото УНИАН

 "Обычно люди, которые пишут о противогазах - это те люди, которые никогда в противогазах долго не ходили. Вот вы один раз сходите в противогазе в магазин и я уверяю, мысли об этом отпадут однозначно", - подчеркнул медик, отвечая на один из вопросов в своем YouTube-аккаунте.

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Он обратил внимание на то, что противогаз поможет не заразиться, а также тот, кто его использует, не сможет заразить окружающих.

В то же время значимым недостатком является то, что противогаз неудобен в использовании.

При этом Комаровский назвал простые правила безопасности:

  • регулярно мойте руки с мылом;
  • соблюдайте дистанцию в общественных местах;
  • не трогайте глаза, нос и рот руками;
  • при повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания - обратитесь за медицинской помощью.

Ранее Комаровский рассказал, на что обратить внимание при выборе санитайзера.

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