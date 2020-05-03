Комаровский рассказал о "радикальной защите", которая спасет от коронавируса (видео)
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал о том, спасет ли применение противогаза в борьбе против коронавируса.
"Обычно люди, которые пишут о противогазах - это те люди, которые никогда в противогазах долго не ходили. Вот вы один раз сходите в противогазе в магазин и я уверяю, мысли об этом отпадут однозначно", - подчеркнул медик, отвечая на один из вопросов в своем YouTube-аккаунте.
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Он обратил внимание на то, что противогаз поможет не заразиться, а также тот, кто его использует, не сможет заразить окружающих.
В то же время значимым недостатком является то, что противогаз неудобен в использовании.
При этом Комаровский назвал простые правила безопасности:
- регулярно мойте руки с мылом;
- соблюдайте дистанцию в общественных местах;
- не трогайте глаза, нос и рот руками;
- при повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания - обратитесь за медицинской помощью.
Ранее Комаровский рассказал, на что обратить внимание при выборе санитайзера.
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