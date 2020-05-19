Держать на коже не меньше 30 секунд: Комаровский рассказал, как правильно использовать антисептик (видео)

Доктор пояснил, что эффективней те средства, которые выпускаются в бутылочках.

Украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский в новом выпуске своего YouTube рассказал о главных ошибках в использовании санитайзера.

«Когда мы используем санитайзер и пшикаем его на руки, то контакт с рукой должен быть не менее 30 секунд. То есть попшикать и взяться за что-то – это неправильно… Ну, и естественно, спирт должен коснуться всей поверхности руки. Если вы между пальцев не попшикали, то вы руку не продезинфицировали», - отметил врач.

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Комаровский также прокомментировал антисептики, которые выпускают в виде распылителя: «Хотел бы обратить внимание еще на одну цифру — это цифра 3 миллилитра. Для того, чтобы обработать руки полностью, необходимо 3 миллилитра жидкости. Если санитайзера на руки попадет меньше, то либо время, в течение которого он испарится, будет меньше 30 секунд и он не сработает, либо у вас просто не хватит количества, чтобы обработать все руки. Именно поэтому любая пшикалка, даже самый лучший санитайзер, не работает».

Доктор пояснил, что эффективней те средства, которые выпускаются в бутылочках: «Я провел эксперимент. Оказалось, для того, чтобы получить 3 миллилитра жидкости, надо пшикнуть 27 раз, чего никто никогда не станет делать. Поэтому нормальные санитайзеры выпускаются в бутылочках, вы не пшикаете, а именно наливаете примерно полную ладошку, вот тогда вам точно хватит на всю руку».

Ранее УНИАН писал, что Комаровский объяснил, спасают ли перчатки от коронавируса.



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