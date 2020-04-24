"Шикарный способ украсть кучу денег": Комаровский раскритиковал дезинфекцию улиц в городах и селах (видео)
Известный украинский врач Евгений Комаровский заявил, что дезинфекция улиц при COVID-19 является бессмысленным действием. Он так считает потому, что ни в ВОЗ, ни в других авторитетных медицинских организациях не говорится о ее пользе.
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"Медицинская наука понятия не имеет нужно ли дезинфицировать улицы при коронавирусе", - сказал он в своем видео-блоге на Youtube.
С его слов, информация, которая есть у медиков относительно распространения коронавируса, как он гибнет на улице и сколько его на тротуаре, говорят о том, что это бессмысленно. Дезинфекция улиц обладает разве что психо-терапевтическим действием. Это позволяет уменьшить панические настроения.
По словам Комаровского, обрызгивание улиц является кражей денег. Он отметил, что на село выделяется 120 тыс грн, а на город могут тратиться миллионы, но никто не может проверить чем поливают улицы – средством или водой.
"Дезинфекция – шикарный способ украсть кучу денег", - сказал он.
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