Комаровский посоветовал забыть об антисептике, который не пахнет спиртом (видео)
Известный украинский врач Евгений Комаровский решил поделиться своими наблюдениями о коронавирусе, а также рассказал, как определить хороший санитайзер от плохого.
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Соответствующее видео эксперт опубликовал на YouTube-канале.
"Если санитайзер не пахнет спиртом - забудьте о нем. Если речь идет о дезинфекции именно применительно к коронавирусной инфекции, то нужен только спирт (концентрация выше 60%). Если в растворе выше 60% спирта, он однозначно должен пахнуть достаточно остро. Если запаха нет - не надо", - комментирует эксперт.
Чтобы не быть обманутым, Евгений Комаровский советует приготовить самому антисептик. Для этого вам понадобится лишь: 240 мл спирта, 15 мл перекиси (3%), 5 мл глицерина и 60 мл воды.
Как сообщал УНИАН, в условиях пандемии коронавирус ВОЗ рекомендует чаще мыть руки и пользоваться антисептиком.
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