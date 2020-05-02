Комаровский посоветовал забыть об антисептике, который не пахнет спиртом (видео)

Комаровский рассказал, на что обратить внимание при выборе санитайзера.

Известный украинский врач Евгений Комаровский решил поделиться своими наблюдениями о коронавирусе, а также рассказал, как определить хороший санитайзер от плохого.

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Соответствующее видео эксперт опубликовал на YouTube-канале.

"Если санитайзер не пахнет спиртом - забудьте о нем. Если речь идет о дезинфекции именно применительно к коронавирусной инфекции, то нужен только спирт (концентрация выше 60%). Если в растворе выше 60% спирта, он однозначно должен пахнуть достаточно остро. Если запаха нет - не надо", - комментирует эксперт.

Чтобы не быть обманутым, Евгений Комаровский советует приготовить самому антисептик. Для этого вам понадобится лишь: 240 мл спирта, 15 мл перекиси (3%), 5 мл глицерина и 60 мл воды.

Как сообщал УНИАН, в условиях пандемии коронавирус ВОЗ рекомендует чаще мыть руки и пользоваться антисептиком.

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