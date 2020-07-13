"Есть понятие неспецифического иммунитета": Комаровский объяснил, почему коронавирус атакует не всех (видео)

Уничтожить COVID-19 на этапе проникновения может местный иммунитет.

Уязвимость человека к тем или иным инфекциям обусловлена состоянием его местного иммунитета. Очень часто можно услышать, что новым коронавирусом COVID-19 инфицируются не все, кто с ним сталкивается. К примеру, в одной семье болеет один родитель, тогда как жена и дети не имеют никаких симптомов.

С чем это связано – рассказал известный украинский врач Евгений Комаровский на своем Youtube-канале.

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"Есть понятие неспецифического иммунитета. То есть – это защитные ворота вокруг нашего организма, так называемый местный иммунитет. Вирус попадает на защитные оболочки, и там работают определенные защитные силы. Там вырабатывается слизь, которая включает в себя лизоцим, интерферон, определенные вещества, которые убивают эти вирусы прямо на месте, не давая им проникнуть внутрь организма", – говорит врач.

По словам Евгения Комаровского, этого местного иммунитета человеку хватает, чтобы нейтрализовать большинство инфекций.

"Когда же местный неспецифический иммунитет не сработал, тогда начинает действовать специфический иммунитет, так называемые антитела. Начинают вырабатываться секреторные тела, антитела в слизи. Антитела – не универсальные. Против коронавируса – свои, против гриппа – свои, против бактерий – свои", – говорит врач.

Эти антитела могут содержаться в слизи, в крови. А потом врачи их исследуют с помощью тестов.

"К примеру, к ребенку на слизистые оболочки коронавирус попал, и он его "задавил" без выработки специфических антител, просто своим местным иммунитетом. Поэтому у него ничего не обнаружат. Или когда неспецифический иммунитет не сработал, но ребенку хватило секреторных антител (тех, что в крови не понадобилось) – вот у него обнаружат антитела, хотя симптомов так и не было", - отметил Комаровский и добавил, что количество вируса, которое попадет в организм и состояние местного иммунитета определяют вероятность заражения COVID-19.

По словам врача, слизистые оболочки всегда должны быть влажными, потому что это убивает вирус, если же они сухие, то это – фактически ячейка для размножения инфекции.

"Поэтому нужно много пить, дышать чистым прохладным воздухом, следить за его влажностью. Потому что любое отопление, кондиционирование высушивают воздух. Норма влажности 40-60%", - советует Евгений Комаровский.

Напомним, недавно в США пациент в возрасте около 30 лет скончался от коронавирусной инфекции после посещения "ковид-вечеринки".

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