Шарлатанство: Комаровский рассказал правду о барсучьем жире (видео)

Доктор Комаровский посоветовал оставить барсучий жир барсукам.

Лечение барсучьим жиром – это шарлатанство, которое никакого отношения к медицине не имеет.

Об этом рассказал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.

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"Давайте оставим барсучий жир барсукам. Теоретически обосновать эффект можно только намазыванием жира кожи и то в историческом аспекте", — сказал Комаровский.

По его словам, много лет назад люди знали, что если человек умирает и у него при этом нормальная температура – очень плохо. Родилась такая методика, человека намазывали любым жиром и заматывали в шкуру. После этого у человека терялась возможность теплоотдачи и человек выживал.

"Какое отношение барсучий жир имеет к лечению – не имею понятия. Поэтому оставьте барсуков в покое", — добавил Комаровский.

К слову, ранее Комаровский рассказал, можно ли стирать маски с мылом.