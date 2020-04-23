Комаровский назвал топ-10 правил, как не подцепить коронавирус в магазине (видео)

Доктор Комаровский дал советы, как вести себя во время пандемии коронавируса в супермаркетах.

Известный телеведущий, доктор Евгений Комаровский дал совет украинцам, как можно сократить риск заражения в многолюдных местах: в частности, делая покупки в супермаркетах.

Об этом педиатр рассказал в своем новом видео на Youtube, посвященном ситуации с коронавирусом.

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“Все больше и больше появляется документов, которые регламентируют конкретную нашу жизнедеятельность в условиях строгих ограничений. Например, предлагаю вашему вниманию 10 правил посещения магазина во время карантина”, – сказал Комаровский.

Как ходить в магазины на карантине:

Составьте план покупок

Идите в знакомый магазин, чтобы вы знали – где что лежит

Избегайте часа пик

Имейте санитайзер в кармане

Держите дистанцию не менее одного метра от других покупателей

Носите защитную маску

Не прикасайтесь к своим глазам, рту и носу

Дезинфицируйте ручки тележек и корзин перед их использованием (тем же санитайзером в кармане)

Тщательно мойте руки после посещения магазина

На нижние этажи в магазине лучше спускаться по лестнице, а вверх – можно воспользоваться эскалатором.

“Ну это такой замечательный вариант, чтобы избежать образования толпы, когда вы по лестнице опускаетесь, а кто-то идет вам на встречу. Вы же тогда не сможете поддерживать необходимую дистанцию 1-1,5 метра”, – пояснил доктор Комаровский.

Ранее УНИАН сообщал, что во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что употребление алкоголя может увеличить риск заразиться коронавирусом и ухудшить состояние инфицированных заболеванием.

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