Комаровский назвал топ-10 правил, как не подцепить коронавирус в магазине (видео)
Известный телеведущий, доктор Евгений Комаровский дал совет украинцам, как можно сократить риск заражения в многолюдных местах: в частности, делая покупки в супермаркетах.
Об этом педиатр рассказал в своем новом видео на Youtube, посвященном ситуации с коронавирусом.
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“Все больше и больше появляется документов, которые регламентируют конкретную нашу жизнедеятельность в условиях строгих ограничений. Например, предлагаю вашему вниманию 10 правил посещения магазина во время карантина”, – сказал Комаровский.
Как ходить в магазины на карантине:
- Составьте план покупок
- Идите в знакомый магазин, чтобы вы знали – где что лежит
- Избегайте часа пик
- Имейте санитайзер в кармане
- Держите дистанцию не менее одного метра от других покупателей
- Носите защитную маску
- Не прикасайтесь к своим глазам, рту и носу
- Дезинфицируйте ручки тележек и корзин перед их использованием (тем же санитайзером в кармане)
- Тщательно мойте руки после посещения магазина
- На нижние этажи в магазине лучше спускаться по лестнице, а вверх – можно воспользоваться эскалатором.
“Ну это такой замечательный вариант, чтобы избежать образования толпы, когда вы по лестнице опускаетесь, а кто-то идет вам на встречу. Вы же тогда не сможете поддерживать необходимую дистанцию 1-1,5 метра”, – пояснил доктор Комаровский.
Ранее УНИАН сообщал, что во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что употребление алкоголя может увеличить риск заразиться коронавирусом и ухудшить состояние инфицированных заболеванием.
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