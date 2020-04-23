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Комаровский назвал топ-10 правил, как не подцепить коронавирус в магазине (видео)

17:15, 23 апреля 2020
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Комаровский дал совет украинцам, как не заразиться в супермаркете / фото УНИАН

Известный телеведущий, доктор Евгений Комаровский дал совет украинцам, как можно сократить риск заражения в многолюдных местах: в частности, делая покупки в супермаркетах.

Об этом педиатр рассказал в своем новом видео на Youtube, посвященном ситуации с коронавирусом.

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“Все больше и больше появляется документов, которые регламентируют конкретную нашу жизнедеятельность в условиях строгих ограничений. Например, предлагаю вашему вниманию 10 правил посещения магазина во время карантина”, – сказал Комаровский.

Как ходить в магазины на карантине:

  • Составьте план покупок
  • Идите в знакомый магазин, чтобы вы знали – где что лежит
  • Избегайте часа пик
  • Имейте санитайзер в кармане
  • Держите дистанцию не менее одного метра от других покупателей
  • Носите защитную маску
  • Не прикасайтесь к своим глазам, рту и носу
  • Дезинфицируйте ручки тележек и корзин перед их использованием (тем же санитайзером в кармане)
  • Тщательно мойте руки после посещения магазина
  • На нижние этажи в магазине лучше спускаться по лестнице, а вверх – можно воспользоваться эскалатором.

“Ну это такой замечательный вариант, чтобы избежать образования толпы, когда вы по лестнице опускаетесь, а кто-то идет вам на встречу. Вы же тогда не сможете поддерживать необходимую дистанцию 1-1,5 метра”, – пояснил доктор Комаровский.

Ранее УНИАН сообщал, что во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что употребление алкоголя может увеличить риск заразиться коронавирусом и ухудшить состояние инфицированных заболеванием.

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