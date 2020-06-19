Комаровский рассказал, как защититься от опасного влияния солнца

По мнению Комаровского, одна из главных опасностей летнего периода - влияние солнца, которое может вызвать тепловой и солнечный удар.

Известный украинский доктор и ведущий Евгений Комаровский на своей странице в социальной сети часто делится полезными рекомендациями и советами, которые касаются здоровья.

Так по мнению Комаровского, одна из главных опасностей летнего периода - влияние солнца, которое может вызвать тепловой и солнечный удар.

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Чтобы уберечься от этих последствий доктор Комаровский дал ряд полезных рекомендаций:

находитесь в тени зонтиков, деревьев и других объектов;

прикройте тело одеждой;

ограничьте время, которое вы проводите на солнце ( можно находиться до 10:00 и после 16:00);

используйте солнцезащитные очки с защитой от УФ-лучей;

наносите солнцезащитный крем с SPF-15 и выше каждые два часа и после купания;

надевайте головной убор, который затеняет лицо, уши, шею.

В комментариях к публикации подписчики написали: "Однозначно, главная наша задача, как родителей, это обеспечить своему ребенку максимально возможную безопасность", " От солнца всегда нужна защита даже на прогулке летом!", "Детки - наше счастье и важно заботится о них во всех аспектах жизни", " Не знаю кто как, а по мне неприятно в такую жару ещё и кремом с головы до ног мазаться... Лучше гулять в безопасное время с утра и после 4х".

Ранее, как сообщал УНИАН, Комаровский рассказал, как выбрать солнцезащитные очки для ребенка.

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