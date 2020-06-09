Комаровский рассказал, как выбрать солнцезащитные очки для ребенка
12:25, 09 июня 2020Страна
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Комаровский уверяет, что очки должны блокировать 99% спектров ультрафиолетовых лучей.
Как выбрать солнцезащитные очки для ребенка / фото ua.depositphotos.com
Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как правильно приобрести ребенку солнцезащитные очки
Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram.
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Врач заявил, что линзы очков должны быть ударопрочными, чтобы играть на детской площадке. Кроме того, на очках не должно присутствовать потертостей и других дефектов.
Эксперт порекомендовал выбрать очки, блокирующие 99–100 процентов всех спектров УФ лучей.
Комаровский пояснил, что дизайн и форму очков дети могут выбрать самостоятельно.
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