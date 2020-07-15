Комаровский дал топ-6 рекомендаций по укреплению иммунитета

Осень не за горами, как раз самое время подумать об укреплении иммунитета. Ведь с приходом холодов украинцев ждет не только коронавирус, но и сезонные заболевания ОРВИ и гриппа.

Популярный украинский доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram часто дает важные рекомендации, которые касаются здоровья. В этот раз он сообщил о том, что поможет укрепить иммунитет украинцев.

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По мнению Комаровского, укрепить иммунитет помогут:

регулярные физические нагрузки;

полноценный сон 7-9 часов;

исключение из рациона спиртных напитков;

правильное питание;

употребление большого количества чистой воды;

мытье рук.

Подписчики известного педиатра оставили множество комментариев под публикацией: "Мы укрепляем свежим воздухом на даче вместе с детками бегаем босиком и витаминки кушаем", "Питьевой режим сейчас очень важен, особенно в жару. Да и взрослым, особенно кормящим мамам важно соблюдать питьевой режим. Все пункты из поста отлично помогают укрепить здоровье", "Я бросила курить и стало чуть легче. Раньше кашляла ежедневно и курила по пачке - полторы в день", "Только не пейте иммуностимулирующие фуфломицины, никто не знает, как они могут повлиять на ваше здоровье."

Ранее Комаровский ответил на два волнующих многих вопроса во время карантина из-за коронавируса - о ношении масок и можно ли здороваться за руку.

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