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Будь начеку: доктор Комаровский рассказал, как уберечься от укусов клещей

16:30, 24 апреля 2020
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Как уберечься от укусов клещей / фото УНИАН

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На своей странице в Instagram доктор Евгений Комаровский дал ряд полезных рекомендаций, которые помогут избежать укусов клещей:

  • Если ты находишься в опасных районах, то обязательно надень "правильную" одежду: длинные брюки, одежда с длинными рукавами, резинки на рукавах. Рубашку следует заправить в брюки, брюки в носки, носки в сапоги. Также обязательно надень шапку или капюшон, который предотвратит попадание клеща за шиворот.
  • Используй реппеленты.
  • Когда идешь по тропинкам - выбирай более или менее широкую, чтобы ноги не касались кустарников.
  • Систематически осматривай одежду и тело.
  • Особо внимательный осмотр стоит провести после возвращения домой с улицы. Если на прогулке был ребенок, то раздень его и осмотри внимательно следующие области: вокруг ушей, в линии роста волос, под мышками, в пупке, в области талии, в паху и промежности, под коленями, между пальцами ног.
  • В регионах, где есть опасность клещевого энцефалита стоит заранее сделать прививку.

Как сообщал УНИАН, ранее Комаровский рассказал, как не заразиться коронавирусом во время похода в магазин.

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