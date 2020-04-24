Будь начеку: доктор Комаровский рассказал, как уберечься от укусов клещей
16:30, 24 апреля 2020Страна
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Комаровский убежден, что в регионах, где есть опасность клещевого энцефалита стоит заранее сделать прививку. Украина к таким не относится.
Как уберечься от укусов клещей / фото УНИАН
Сезон клещей в самом разгаре. И пока мы сидим дома на карантине - самое время вооружиться знаниями, чтобы защитить себя и своих близких.
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На своей странице в Instagram доктор Евгений Комаровский дал ряд полезных рекомендаций, которые помогут избежать укусов клещей:
- Если ты находишься в опасных районах, то обязательно надень "правильную" одежду: длинные брюки, одежда с длинными рукавами, резинки на рукавах. Рубашку следует заправить в брюки, брюки в носки, носки в сапоги. Также обязательно надень шапку или капюшон, который предотвратит попадание клеща за шиворот.
- Используй реппеленты.
- Когда идешь по тропинкам - выбирай более или менее широкую, чтобы ноги не касались кустарников.
- Систематически осматривай одежду и тело.
- Особо внимательный осмотр стоит провести после возвращения домой с улицы. Если на прогулке был ребенок, то раздень его и осмотри внимательно следующие области: вокруг ушей, в линии роста волос, под мышками, в пупке, в области талии, в паху и промежности, под коленями, между пальцами ног.
- В регионах, где есть опасность клещевого энцефалита стоит заранее сделать прививку.
Как сообщал УНИАН, ранее Комаровский рассказал, как не заразиться коронавирусом во время похода в магазин.
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