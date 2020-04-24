Будь начеку: доктор Комаровский рассказал, как уберечься от укусов клещей

Комаровский убежден, что в регионах, где есть опасность клещевого энцефалита стоит заранее сделать прививку. Украина к таким не относится.

Сезон клещей в самом разгаре. И пока мы сидим дома на карантине - самое время вооружиться знаниями, чтобы защитить себя и своих близких.

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На своей странице в Instagram доктор Евгений Комаровский дал ряд полезных рекомендаций, которые помогут избежать укусов клещей:

Если ты находишься в опасных районах, то обязательно надень "правильную" одежду: длинные брюки, одежда с длинными рукавами, резинки на рукавах. Рубашку следует заправить в брюки, брюки в носки, носки в сапоги. Также обязательно надень шапку или капюшон, который предотвратит попадание клеща за шиворот.

Используй реппеленты.

Когда идешь по тропинкам - выбирай более или менее широкую, чтобы ноги не касались кустарников.

Систематически осматривай одежду и тело.

Особо внимательный осмотр стоит провести после возвращения домой с улицы. Если на прогулке был ребенок, то раздень его и осмотри внимательно следующие области: вокруг ушей, в линии роста волос, под мышками, в пупке, в области талии, в паху и промежности, под коленями, между пальцами ног.

В регионах, где есть опасность клещевого энцефалита стоит заранее сделать прививку.



Переглянути цей допис в Instagram #докторкомаровский #безопасность #здоровье #свежийвоздух #родительство #дети #клещ #профилактика Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) 24 Кві 2020 р. о 12:29 PDT

Как сообщал УНИАН, ранее Комаровский рассказал, как не заразиться коронавирусом во время похода в магазин.