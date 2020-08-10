Перчатки на ночь: Комаровский рассказал, как правильно ухаживать за руками

Комаровский напомнил, что санитайзер нужен там, где нет доступа к мылу и воде.

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как правильно ухаживать за кожей рук и можно ли сразу после дезинфекции наносить питательный крем.

Об этом информирует доктор на своей странице в социальной сети Instagram.

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Врач не видит никаких проблем и, напротив, считает такой вариант весьма неплохим для тех случаев, когда кожа шелушится, покрывается красными пятнами либо грубеет.

"Если у вас крем в сумочке с собой - нет проблем, наносите после санитайзера. Если вы находитесь дома, то дезинфектор на спиртовой основе вам вообще не нужен. А обрабатывать поверхности дезсредствами можно в резиновых или латексных перчатках", - прокомментировал Комаровский.

Также врач напомнил, что санитайзер нужен там, где нет доступа к мылу и воде. Если такой возможности нет и Вам приходится часто использовать жидкие дезинфицирующие средства на спиртовой основе, то руки обязательно нужно после питать увлажняющим кремом.

"А если состояние рук требует, то устройте им ночную маску - намажьте питательным жирным кремом и наденьте хлопковые перчатки на ночь", - резюмировал Комаровский.

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