Доктор Комаровский советует делать правильные выводы и не совершать глупости.

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о самом большом страхе всех мам и бабушек – когда ОРВИ у ребенка переходит в пневмонию. Он объяснил механизм развития пневмонии, который даст понять, чего боятся.

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На своем сайте Комаровский рассказал, что таких механизмов - два. И один из них совершенно не зависит от наших действий. Связан он с особенностями вируса, который сразу же попадает в бронхи или легкие. Такое происходит в случае вирусной пневмонии, но бывает редко.

Но чаще всего все случается по второму сценарию. Начинается ОРВИ с воспаления верхних дыхательных путей, которое сопровождается повышенным образованием слизи — соплей и мокроты. Плюс мы еще принимаем отхаркивающие средства, которые увеличивают количество слизи в легких.

"Главная причина пневмонии — это загустевание слизи, образовавшейся в бронхах: слизь становится похожа на пластилин, и комок ее перекрывает просвет бронха. Когда это происходит, в легких нарушается движение воздуха, и там начинают активно размножаться бактерии. Это и есть главная причина развития воспаления легких", - отмечает доктор.

Значит, чтобы избежать воспаления легких при начавшемся ОРВИ, надо не дать загустеть слизи. А для этого нужно тепло одеться, обеспечить нормальные параметры воздуха — температуру не выше 18 градусов и влажность не ниже 50%, много пить теплой жидкости, не принимать без прямого указания хорошего доктора отхаркивающие средства и тем более муколитики.

"Если все это выполнить и соблюдать в течение болезни, то воспаления легких в подавляющем большинстве случаев удастся избежать. Итак, если родители тепло ребенка одели, если в комнате прохладно и влажно, если ребенок много пьет (для этого можно и хороводы поводить, и уговоры задействовать, и приз посулить, и поиграть), если родители своевременно и правильно реагируют на повышенную температуру тела, то все будет в порядке. Почему я делаю акцент на своевременности? Потому что если в комнате или на улице жара, а у ребенка 38,5, то мгновенно все попересыхает, а если чисто, прохладно, влажно, то можно быть и с этой температурой, и организм будет активно бороться", - написал врач.

В общем, если родители знают классические приемы помощи при ОРВИ, то именно мама и папа могут на 99% избавить своего ребенка от пневмонии.

"И опять-таки я могу озвучить «рецепт», как обеспечить пневмонию: не давать пить, а ест пусть побольше, надеть на ребенка все, что налезет, и укрыть одеялом, в комнате тепло и душно, помыть пол с хлорочкой, дать отхаркивающее средство и что-то антигистаминное, а заполировать можно антибиотиком. Вот тогда слизь гарантированно засохнет, а воспаление легких возникнет не простое, а устойчивое к выпитым антибиотикам, с резистентными к ним бактериями. И тогда будем уже лечиться уколами в больнице", - отметил Комаровский.

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Автор: Виктория Гордиенко