Как пояснил Комаровский, это любое помещение, где нет проветривания. И чем там меньше воздуха, тем там опаснее.

Идеальной средой для распространения коронавируса являются замкнутые пространства с плохой вентиляцией, в которых находятся много людей.

Об этом заявил известный врач Евгений Комаровский в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

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Медик назвал несколько примеров, где больше всего шансов подхватить инфекцию. Как пояснил он, это любое помещение, где нет проветривания. И чем там меньше воздуха, тем там опаснее, подчеркнул Комаровский.

Таким образом, местами, где человек потенциально может встретиться с большим количеством вируса (что повышает шансы заразиться) являются:

Транспорт.

Этот пункт доктор озвучил первым.

"Любой вагон метро – прекрасная модель для этого", – сказал он.

Комаровский напомнил, что активными распространителями вируса будут не люди с симптомами, а инфицированные за несколько дней до проявления симптомов.

Больничная палата.

"Особенно в тех странах, где государству испокон веков было наплевать на воздухообмен в палатах, а люди испокон веков бояться сквозняков больше, чем всех вирусов вместе взятых", – сказал доктор.

Тюрьма.

Казарма.

Корабль.

Как отметил врач, с самолетами "проще", потому что там очень мощная система фильтрации.

Дома престарелых.

Комаровский назвал их почти что идеальной моделью: в ограниченном пространстве находится огромное количество людей из группы риска. Вентиляция воздуха там обычно оставляет желать лучшего.

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Автор: УНИАН