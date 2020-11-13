Идеальной средой для распространения коронавируса являются замкнутые пространства с плохой вентиляцией, в которых находятся много людей.
Об этом заявил известный врач Евгений Комаровский в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.
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Медик назвал несколько примеров, где больше всего шансов подхватить инфекцию. Как пояснил он, это любое помещение, где нет проветривания. И чем там меньше воздуха, тем там опаснее, подчеркнул Комаровский.
Таким образом, местами, где человек потенциально может встретиться с большим количеством вируса (что повышает шансы заразиться) являются:
- Транспорт.
Этот пункт доктор озвучил первым.
"Любой вагон метро – прекрасная модель для этого", – сказал он.
Комаровский напомнил, что активными распространителями вируса будут не люди с симптомами, а инфицированные за несколько дней до проявления симптомов.
- Больничная палата.
"Особенно в тех странах, где государству испокон веков было наплевать на воздухообмен в палатах, а люди испокон веков бояться сквозняков больше, чем всех вирусов вместе взятых", – сказал доктор.
- Тюрьма.
- Казарма.
- Корабль.
Как отметил врач, с самолетами "проще", потому что там очень мощная система фильтрации.
- Дома престарелых.
Комаровский назвал их почти что идеальной моделью: в ограниченном пространстве находится огромное количество людей из группы риска. Вентиляция воздуха там обычно оставляет желать лучшего.
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