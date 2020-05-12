Доктор Комаровский дал совет, что делать при появление сыпи у ребенка

Врач посоветовал любую сыпь на теле ребенка показывать врачу.

Любую сыпь на теле ребенка обязательно и не откладывая нужно показывать врачу.

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Об этом на своей странице в Instagram рассказал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Он отметил, что, если сыпь не исчезает при надавливании на нее, если она имеет вид кровоизлияний, то следует обратиться к врачу. "Если появление подобнойсыпи сопровождается рвотой и повышением температуры тела, используйте все возможности для того, чтобы как можно быстрее доставить заболевшего ребенка в ближайшую больницу", - написал Комаровский.

Как сообщал УНИАН.Здоровье, ранее доктор Комаровский рассказал, можно ли гулять с детьми в парке в условиях карантина.