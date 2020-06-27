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Важно знать: Комаровский рассказал, что должно быть в каждой аптечке

16:30, 27 июня 2020
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Комаровский рассказал, что должно быть в каждой аптечке / фото ua.depositphotos.com

Соответствующий пост доктор опубликовал в социальной сети Instagram.

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Для начала врач советует определиться с местом, где будет находиться аптечка (например, кухня). Также важно проследить за тем, чтобы выбранное место было:⁣

  • постоянно;⁣
  • известно всем взрослым членам семьи;⁣
  • легкодоступно взрослым и недоступно детям;⁣
  • не подвержено влиянию избыточного тепла, света, влаги.⁣

Аптечка обязательно должна быть переносной: находиться в определенной коробке и иметь ручку для переноски.⁣ Желательно, чтобы коробка имела изолированные отделы, позволяющие провести сортировку содержимого.

Аптечка должна защищать содержимое от ударов, света и влаги.⁣ Также важно раз в год проводить ревизию содержимого аптечки: пополняйте запасы, обращайте внимание на сроки годности и целостность упаковки.⁣⁣

Аптечка неотложной помощи: основные рекомендации⁣ ⠀⁣ 👉 Определитесь с местом, где будет находиться аптечка. Особо целесообразно, чтобы таким местом была кухня.⁣ ⠀⁣ 👉 Проследите за тем, чтобы выбранное место было:⁣ • постоянно;⁣ • известно всем взрослым членам семьи;⁣ • легкодоступно взрослым и недоступно детям;⁣ • не подвержено влиянию избыточного тепла, света, влаги.⁣ ⠀⁣ 👉 Аптечка обязательно (!) должна быть переносной: находиться в определенной коробке (ящике, чемоданчике, сумочке, контейнере и т. п.) и иметь ручку для переноски.⁣ ⠀⁣ 👉 Очень желательно, чтобы коробка, предназначенная для аптечки, имела изолированные отделы (карманы), позволяющие провести сортировку содержимого (инструменты, бинты, флаконы, таблетки, мази-кремы и т. д.).⁣ ⠀⁣ 👉 Аптечная коробка должна защищать содержимое от ударов, света и влаги.⁣ ⠀⁣ 👉 Внутрь аптечки или рядом с ней желательно положить книгу доктора Комаровского "Неотложная помощь" ⠀⁣ 👉 Хотя бы раз в год проводите ревизию содержимого аптечки: пополняйте запасы, обращайте внимание на сроки годности и целостность упаковки.⁣ ⠀⁣ #докторкомаровский #аптечкаЕОК #материалы #безопасность #неотложнаяпомощь

Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Коробка с набором лекарств должна также включать в себя бинты (марлевый, эластичный и сетчатый), лейкопластырь, салфетки, медицинскую косынку, ножницы пинцет, шприцы, одноразовые перчатки, жидкое мыло, охлаждающий пакет и хладоэлемент.

#аптечкаЕОК⁣ ⠀⁣ Аптечка неотложной помощи: основные рекомендации⁣⁣ ⠀⁣⁣ 👉 Определитесь с местом, где будет находиться аптечка. Особо целесообразно, чтобы таким местом была кухня.⁣⁣ ⠀⁣⁣ 👉 Проследите за тем, чтобы выбранное место было:⁣⁣ • постоянно;⁣⁣ • известно всем взрослым членам семьи;⁣⁣ • легкодоступно взрослым и недоступно детям;⁣⁣ • не подвержено влиянию избыточного тепла, света, влаги.⁣⁣ ⠀⁣⁣ 👉 Аптечка обязательно (!) должна быть переносной: находиться в определенной коробке (ящике, чемоданчике, сумочке, контейнере и т. п.) и иметь ручку для переноски.⁣⁣ ⠀⁣⁣ 👉 Очень желательно, чтобы коробка, предназначенная для аптечки, имела изолированные отделы (карманы), позволяющие провести сортировку содержимого (инструменты, бинты, флаконы, таблетки, мази-кремы и т. д.).⁣⁣ ⠀⁣⁣ 👉 Аптечная коробка должна защищать содержимое от ударов, света и влаги.⁣⁣ ⠀⁣⁣ 👉 Внутрь аптечки или рядом с ней желательно положить книгу доктора Комаровского "Неотложная помощь"⁣ ⠀⁣⁣ 👉 Хотя бы раз в год проводите ревизию содержимого аптечки: пополняйте запасы, обращайте внимание на сроки годности и целостность упаковки.⁣⁣ ⠀⁣⁣ #докторкомаровский #аптечкаЕОК #материалы #безопасность #неотложнаяпомощь

Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

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