Важно знать: Комаровский рассказал, что должно быть в каждой аптечке
Евгений Комаровский поделился основными моментами касательно хранения аптечки неотложной помощи.
Соответствующий пост доктор опубликовал в социальной сети Instagram.
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Для начала врач советует определиться с местом, где будет находиться аптечка (например, кухня). Также важно проследить за тем, чтобы выбранное место было:
- постоянно;
- известно всем взрослым членам семьи;
- легкодоступно взрослым и недоступно детям;
- не подвержено влиянию избыточного тепла, света, влаги.
Аптечка обязательно должна быть переносной: находиться в определенной коробке и иметь ручку для переноски. Желательно, чтобы коробка имела изолированные отделы, позволяющие провести сортировку содержимого.
Аптечка должна защищать содержимое от ударов, света и влаги. Также важно раз в год проводить ревизию содержимого аптечки: пополняйте запасы, обращайте внимание на сроки годности и целостность упаковки.
Аптечка неотложной помощи: основные рекомендации ⠀ 👉 Определитесь с местом, где будет находиться аптечка. Особо целесообразно, чтобы таким местом была кухня. ⠀ 👉 Проследите за тем, чтобы выбранное место было: • постоянно; • известно всем взрослым членам семьи; • легкодоступно взрослым и недоступно детям; • не подвержено влиянию избыточного тепла, света, влаги. ⠀ 👉 Аптечка обязательно (!) должна быть переносной: находиться в определенной коробке (ящике, чемоданчике, сумочке, контейнере и т. п.) и иметь ручку для переноски. ⠀ 👉 Очень желательно, чтобы коробка, предназначенная для аптечки, имела изолированные отделы (карманы), позволяющие провести сортировку содержимого (инструменты, бинты, флаконы, таблетки, мази-кремы и т. д.). ⠀ 👉 Аптечная коробка должна защищать содержимое от ударов, света и влаги. ⠀ 👉 Внутрь аптечки или рядом с ней желательно положить книгу доктора Комаровского "Неотложная помощь" ⠀ 👉 Хотя бы раз в год проводите ревизию содержимого аптечки: пополняйте запасы, обращайте внимание на сроки годности и целостность упаковки. ⠀ #докторкомаровский #аптечкаЕОК #материалы #безопасность #неотложнаяпомощь
Коробка с набором лекарств должна также включать в себя бинты (марлевый, эластичный и сетчатый), лейкопластырь, салфетки, медицинскую косынку, ножницы пинцет, шприцы, одноразовые перчатки, жидкое мыло, охлаждающий пакет и хладоэлемент.
#аптечкаЕОК ⠀ Аптечка неотложной помощи: основные рекомендации ⠀ 👉 Определитесь с местом, где будет находиться аптечка. Особо целесообразно, чтобы таким местом была кухня. ⠀ 👉 Проследите за тем, чтобы выбранное место было: • постоянно; • известно всем взрослым членам семьи; • легкодоступно взрослым и недоступно детям; • не подвержено влиянию избыточного тепла, света, влаги. ⠀ 👉 Аптечка обязательно (!) должна быть переносной: находиться в определенной коробке (ящике, чемоданчике, сумочке, контейнере и т. п.) и иметь ручку для переноски. ⠀ 👉 Очень желательно, чтобы коробка, предназначенная для аптечки, имела изолированные отделы (карманы), позволяющие провести сортировку содержимого (инструменты, бинты, флаконы, таблетки, мази-кремы и т. д.). ⠀ 👉 Аптечная коробка должна защищать содержимое от ударов, света и влаги. ⠀ 👉 Внутрь аптечки или рядом с ней желательно положить книгу доктора Комаровского "Неотложная помощь" ⠀ 👉 Хотя бы раз в год проводите ревизию содержимого аптечки: пополняйте запасы, обращайте внимание на сроки годности и целостность упаковки. ⠀ #докторкомаровский #аптечкаЕОК #материалы #безопасность #неотложнаяпомощь
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