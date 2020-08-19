Приложение "Действуй дома" будет переведено на английский язык - Минздрав
Приложение "Действуй дома", которое было запущено для противодействия COVID-19, будет переведено на английский язык для удобства в пользовании иностранными гражданами.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер во время брифинга.
По его словам, Минздравом поданы соответствующие предложения в Министерство цифровой трансформации для того, чтобы увеличить контроль за контактными лицами с помощью системы "Действуй дома".
"Иностранные граждане, прибывающие в Украину из стран красной зоны, устанавливают приложение. По состоянию на сейчас интерфейс не является переведенным на английский язык, что затрудняет работу с этим приложением. Также нам известно, что нет возможности получать смс-сообщения для регистрации в этом приложении на телефоны иностранных мобильных операторов. Об этом мы сообщили Минцифры, сейчас соответствующий функционал по отправке на международные телефоны уже работает. Что касается перевода, этот процесс также начат", - рассказал Кучер.
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