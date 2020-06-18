Дистанционная продажа не может касаться наркотических препаратов и вакцин - представитель Гослекслужбы Речкина

Основная задача законодательства о дистанционной торговле и почтовой доставке лекарственных средств заключается в установлении жесткой ответственности операторов рынка за качество, эффективность и безопасность медикаментов для здоровья людей.

Данные факторы должны стать главными составляющими аксиомы законодательного урегулирования электронного фармацевтического рынка, над моделью которого сегодня работают народные депутаты Украины, - убеждена директор Департамента оптовой и розничной торговли лекарственными средствами Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Елена Речкина.

Предупреждая гипотетические опасности для украинцев дистанционной торговли лекарственными препаратами в посткарантинный период, представитель Регулятора фармацевтического рынка настаивает на превентивной ответственности аптек не только за качество реализуемых в режиме онлайн лекарств, но и информационное сопровождение пациента.

Читайте такжеМинздрав начал процедуру закупок лекарственных средств за средства 2020 года

«В украинском законодательстве, как и в законодательстве других стран, ответственность за качество лекарственного средства, которое попадает к пациенту, несет, прежде всего, аптека либо больница. И понятие качества предусматривает не только обеспечение температурного режима хранения, но и срока годности, наличия информации о том, не находится ли этот препарат под запретом свободного оборота и много других факторов. Аптека – это не просто учреждение, которое обеспечивает пациента лекарствами и следит за качеством препарата, это, в том числе, и информационное сопровождение пациента, так называемая «фармацевтическая помощь». То-есть, фармацевт, продавая лекарство, консультирует о дозировке, возможных побочных эффектах, совместимости препарата с другими лекарствами. И когда мы говорим о необходимости дистанционной торговли и доставке медикаментов непосредственно пациенту, мы настаиваем на том, чтобы все эти функции сохранились», - говорит Речкина.

В новом законодательстве, по ее мнению, безусловно необходимо прописать и ответственность операторов почтовой связи за соблюдение всех требований к транспортировке лекарств. Это и температурный режим, и сохранность упаковки.

«Условия относительно доставки должны быть на информационном ресурсе, который сопровождается именно аптечным учреждением, имеющим лицензию. Именно аптека должна организовать правильный процесс продажи и доставки лекарств», - акцентирует представитель Регулятора.

На первом этапе законодательного функционирования электронного фармацевтического рынка речь может идти об онлайн-торговле исключительно безрецептурными лекарствами.

«Услуга дистанционной продажи рецептурных препаратов может подключиться тогда, когда мы настроим технологию электронного рецепта, чтобы процесс электронной продажи и доставки мог бы отслеживаться и контролироваться государством. То-есть, в список препаратов, разрешенных к онлайн-продаже, не могут входить наркотические препараты, лекарства, требующие особых условий хранения, вакцины», - подытожила Елена Речкина.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram