Голубовская пояснила, что на рентгенах часто очаги коронавирусного воспаления "невидимы", часто рентгенологи их не описывают или описывают как "изменение сосудистого рисунка".

Согласно новому исследованию, ультрозвуковая диагностика легких в отделениях оказания медицинской помощи лучше, чем рентген грудной клетки, для диагностики пневмонии COVID-19.

Исследователи сравнили диагностические возможности УЗИ легких в 143 пациентов с COVID-19, выполненного с помощью портативного устройства, с рентгеном грудной клетки. Окончательный диагноз был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Показано, что УЗИ легких имеет чувствительность 97,6%, рентгенография — 69,9%. Специфичность составила 33,3% для УЗИ и 44,4% для рентгена.

Об этом сообщила врач-инфекционистка, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

"Мы на нашей кафедре широко стали применять УЗИ легких для обследования больных еще с марта, сейчас накоплен большой опыт, метод несложен, позволяет смотреть легкие в динамике, быстро и безопасно, метод доступен и незаменим, на мой взгляд, в условиях массового поступления больных, требующих динамического наблюдения. Его применение ограничивается только отсутствием соответствующих портативных устройств, которые легко переносятся в отделениях интенсивной терапии. Мы, например, таскаем целый аппарат, приобретенный университетом, отделениями, но оно того стои ", — отметила врач.

Голубовская пояснила, что на рентген часто очаги коронавирусного воспаления "невидимые", часто рентгенологи их не описывают или описывают как "изменение сосудистого рисунка".

"Поэтому я вообще не считаю целесообразным проводить рентгенологическое исследование при легком и даже иногда среднетяжелом течении заболевания — диагноз не подтвердите, время потратите, и врачи не должны опираться на эти данные. (Свежий пример на фото, в заключении пневмония не описывает, а на КТ — около 25% поражения, разница в исследовании составила несколько часов). Хорошо видно на рентгене уже большие участки поражения, тогда же и контроль эффективности лечения очень показательный этим методом", — подчеркнула она.

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Кстати, делать КТ (компьютерную томографию) в случае легкого течения заболевания Голубовская тоже не видит особой необходимости — даже если и есть пневмония — тактика ведения больных не меняется.

"Но легкий ход — это не только показатели температуры, конечно, а вся совокупность клинико-лабораторных данных", — добавила она.

"В общем, осваивайте УЗИ, коллеги, легких и не только. Пригодится. Например, можно и докторскую защитить по этому поводу, как это сделала я... А вообще, любой врач может смотреть "свою" зону ответственности. Это расширяет кругозор и клиническое мышление. Да и вообще - просто интересно... ", — подытожила врач.

Напомним, в конце октября Ольга Голубовская заявила, что Украина входит в самый тяжелый эпидсезон в условиях пандемии коронавируса.

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Автор: УНИАН