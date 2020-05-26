Главный санврач озвучил основное нововведение в работе детсадов

По словам главного санврача, большинство санитарных норм – те же, что были и до карантина.

В условиях ослабления карантина в Украине социальную дистанцию между детьми в детских садах соблюдать не обязательно. Но взрослым рекомендовано передавать детей воспитателям снаружи здания.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «Обозреватель».

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"Мы дали возможность открываться детским садам, но мы не призываем, чтобы завтра все садики открывались. Владелец должен оценить возможность соблюдения тех или иных противоэпидемических норм", – пояснил он.

По словам Ляшко, большинство санитарных норм – те же, что были и до карантина. Единственное новшество заключается в том, что детей рекомендуется передавать воспитателям на улице, а не в помещении. "Когда происходит толпа, возникает огромный риск передачи коронавирусной болезни именно среди взрослых", – рассказал главный санврач.

"Детям проводится термометрия. Они находятся в своих обычных группах", – добавил он.

"Мы рекомендуем, если позволяет погода, больше времени проводить на свежем воздухе, уменьшить количество контактов и перемешивания между различными группами, ограничивать празднования, фестивали, концерты", – сказал чиновник.

В то же время он подчеркнул, что в нормах не предусмотрено соблюдения социальной дистанции между детьми.

Ляшко обратился к родителям с призывом измерять температуру тела ребенка перед тем, как идти с ним в детский сад, а также обращать внимание на характерные симптомы заболевания. Если таковые будут, следует оставить ребенка дома.

Напомним, с 25 мая в Украине разрешена работа детских садов.

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