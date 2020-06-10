Врач объяснила, чем опасен детский лагерь во время пандемии COVID-19

Врач назвала риски, связанные с пребыванием ребенка в детском лагере.

Дети переносят коронавирус легко, если не имеют хронических заболеваний, но их не стоит отправлять в детский летний лагерь, если дома есть онкобольные или люди из группы риска заражения COVID-19.

Такую рекомендацию озвучила врач-педиатр Анна Горбань, передает «Обозреватель». "Надо понимать, что дети могут болеть легко, но принести инфекцию домой. Если дома есть онкологические больные или люди из группы риска, стоит все-таки подумать, нужно ли это делать, ради этих людей", – сказала она.

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Медик назвала другие риски, связанные с пребыванием ребенка в детском лагере.

"Очень часто в детских организованных коллективах возникают кишечные инфекции, потому что иногда трудно организовать систему питания. Могут быть вспышки кори или ветряной оспы среди детей, которые не привиты. Вероятные и острые респираторные инфекции, если в лагерь попадает аденовирус или другие вирусы", – предупредила она.

Учитывая это, врач подчеркнула, что родителям необходимо проконсультироваться со своим педиатром, прежде чем отправлять ребенка в лагерь, чтобы врач оценил все риски.

Ранее главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в оздоровительных учреждениях дети часто подхватывают кишечные инфекции и попадают в инфекционные стационары, где сейчас есть больные коронавирусом. Он порекомендовал не открывать детские летние лагеря до стабилизации эпидемиологической ситуации.

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