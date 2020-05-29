День здоровья женщин: врач-эндокринолог рассказала, почему женщинам важно контролировать гормоны (видео)

Эксперт «Сніданку з 1+1» Наталья Самойленко посоветовала, какие гормоны следует регулярно проверять женщинам, чтобы быть красивыми и здоровыми.

28 мая во всем мире отмечают Международный день здоровья женщин. За работой и домашними заботами женщины часто не обращают внимание на собственное здоровье и не обращаются к врачам вовремя. Хотя во Всемирной организации здравоохранения настаивают: проверки женщин у гинеколога и эндокринолога должны быть регулярными.

Читайте такжеСупрун развеяла топ-5 мифов о женском здоровье

В организме женщин работает более 60 различных гормонов. Гормональный фон имеет непосредственное влияние на эмоциональное здоровье. Кроме того, от баланса гормонов зависит и внешний вид женщины.

Почему именно гормоны нужно контролировать женщинам, и на что надо обратить внимание, рассказала в эфире «Сніданку з 1+1» постоянный эксперт утреннего шоу, врач-эндокринолог Наталья Самойленко.

Как понять, что в организме происходит гормональный дисбаланс

По словам Натальи Самойленко, первое проявление гормонального дисбаланса - эмоциональное.

«Частые смены настроения, повышенная эмоциональная чувствительность, нарушения сна, или желание постоянно плакать - это все первая причина проверить свой гормональный фон. Кроме того, когда гормоны в дисбалансе, у нас страдает внешний вид - ухудшается состояние волос, появляется повышенная сухость кожи или сыпь. Могут быть также нарушения менструального цикла и фертильности», - рассказывает врач.

Признаки нарушения гормонального баланса:

нерегулярный менструальный цикл;

рост волос в нетипичных местах;

выпадение волос на голове;

резкие перепады настроения;

резкий рост веса;

трудности с зачатием;

высыпания на коже, особенно - на углу нижней челюсти.

Наталья Самойленко подчеркивает, что женщинам следует ежегодно проходить гормональное обследование, чтобы предупредить возможность развития более серьезных заболеваний.

Особое внимание следует обращать на:

гормоны щитовидной железы. От работы щитовидной железы зависит метаболизм организма. Поэтому если происходит резкое изменения веса - это причина проверить именно этот гормон;

«женские половые гормоны»: эстроген, пролактин, прогестерон и другие.

«гормоны стресса»: кортизол. Сегодня, на фоне карантина и пандемии, у всех растет уровень кортизола - это гормон стресса, который влияет на регуляцию обмена веществ и несет за собой нарушение всех других гормонов;

инсулин;

витамин Д.

Чем может грозить несвоевременное диагностирование и проверка гормонов

Врач-эндокринолог говорит, что гормоны - это химические мессенджеры, регулирующие все функции в организме. От гормонального дисбаланса начинают страдать много органов и систем. Это проявляется на разных уровнях - от эмоций до физического состояния женщины. А также может привести к серьезным заболеваниям, например, сахарному диабету или заболеванию щитовидной железы.

«Своевременная диагностика может предотвратить серьезные заболевания. Поэтому гормоны следует проверять ежегодно. А женщинам старше 50 лет - даже 2 раза в год. Лучше действовать на опережение и при первых симптомах идти к врачу», - советует эксперт.

Кроме того, Минздрав Украины рекомендует женщинам ежегодно с 20 лет проводить регулярное клиническое обследование молочных желез. С 21 года - цитологическую диагностику на рак шейки матки (1 раз в 3 года). Начиная с 30 лет стоит также 1 раз в 5 лет проходить тест на вирус папилломы человека. С 40 лет - 1 раз в 2 года маммографию. А женщинам в старшем возрасте, от 50 лет, стоит также ко всем другим обследованиям добавить колоноскопию (1 раз в 5 лет).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram