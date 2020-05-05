Празднование Дня Киева отменили из-за коронавируса

Праздничные мероприятия могут пройти в онлайн-формате.

В нынешнем году в столице не будут проводить массовые мероприятия на День Киева 31 мая в связи с эпидемией коронавируса.

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Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на главу постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики КГГА Виктории Мухи.

"В этом году мы не сможем отпраздновать День Киева в последнее воскресенье мая так же масштабно, как и раньше. Сейчас мы обсуждаем, возможно, праздник пройдет в онлайн-формате и в виде флешмобов", – сказала Муха в комментарии журналистам.

По ее словам, только 4 мая Кабмином было принято решение о продлении карантина до 22 мая, а в перечне послаблений нет разрешения на массовые мероприятия.

"Понятно, что решение о продлении карантина будут принимать уже в конце мая. И даже если его (Карантин. – Ред.) отменят, за столько короткое время мы не успеем подготовиться. Поэтому сейчас мы уже с департаментом культуры обсуждаем новые формы. Киевляне у нас креативные, так что мы придумаем, как отпраздновать", – подчеркнула чиновница.

Напомним, Кабинет министров Украины накануне продлил карантин в Украине до 22 мая.

При этом, с 11 мая в режиме карантина будет сделан ряд послаблений. Откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки кафе и ресторанов.

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