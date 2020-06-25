Минздрав включил еще один препарат в национальный протокол лечения COVID-19

Соответствующее решение было принято 24 июня в ходе заседания рабочей группы по обновлению стандартов оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни.

Министерство здравоохранения включило в национальный протокол лечения COVID-19 еще один препарат - дексаметазон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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Министр отметил, что вчера, 24 июня, под его председательством состоялось заседание рабочей группы по обновлению стандартов оказания медицинской помощи при COVID-19 с участием ведущих специалистов, врачей.

По словам Степанова, был рассмотрен вопрос о внесении в протокол лечения коронавирусной болезни дополнительных лекарственных средств. Решение основывается на опыте лечения COVID-19 в Украине, клинических испытаниях и опыте других стран.

«Такой препарат, как дексаметазон - было принято решение о внесении его в наш клинический протокол, каким образом лечить и как применять», - сообщил Степанов.

Как сообщал УИНАН, в Украине по состоянию на утро 25 июня зарегистрировано более 40 тыс. лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них более 1 тыс. летальных, 17 тыс. 758 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 994 новых случая.

22 июня гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что дексаметазон – это первые лекарства, которое, как доказано, снижает риск смерти у больных COVID-19.

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