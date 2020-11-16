По словам министра здравоохранения Максима Степанова, каждый гражданин должен быть обеспечен медицинской помощью.

Министр здравоохранения Максим Степанов поручил своим заместителям проработать вопрос о подписании онлайн-деклараций с семейными врачами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

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"Нам нужно как можно скорее найти решение, как подписывать онлайн-декларации с семейными врачами. Я дал соответствующее задание своим заместителям, чтобы они полностью проработали этот вопрос. И я уверен, что мы найдем решение", - сказал министр.

По его словам, каждый гражданин должен быть обеспечен медицинской помощью, иметь врача, который будет предоставлять ему помощь в случае заболевания COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, по состоянию на 1 марта 2020 года декларации с семейными врачами заключили 29 миллионов граждан.

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Автор: Леся Лещенко