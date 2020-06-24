В Украине коронавирус установил новый антирекорд: за сутки почти тысяча новых инфицированных

В Минздраве отметили, что количество больных увеличилось втрое.

Сегодня, 24 июня, Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом. За последние сутки на COVID-19 заболели 940 человек.

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Об этом говорится в сообщении Минздрава. "Эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная", - отметили в ведомстве. "Из-за халатного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы имеем страшный результат - количество заболевших увеличилось в три раза", - заявили в Минздраве.

24 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 39 014 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1051 летальный, 17 409 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 940 новых случаев. Всего проведено 594 602 тестирование методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1723 случая;

Волынская область - 1955 случаев;

Днепропетровская область - 1060 случаев;

Донецкая область - 376 случаев;

Житомирская область - 1304 случая;

Закарпатская область - 2369 случаев;

Запорожская область - 559 случаев;

Ивано-Франковская область - 2124 случая;

Кировоградская область - 634 случая;

г. Киев - 4528 случаев;

Киевская область - 2332 случая;

Львовская область - 4423 случая;

Луганская область - 75 случаев;

Николаевская область - 368 случаев;

Одесская область - 1370 случаев;

Полтавская область - 300 случаев;

Ровенская область - 3164 случая;

Сумская область - 272 случая;

Тернопольская область - 1786 случаев;

Харьковская область - 1891 случай;

Херсонская область - 188 случаев;

Хмельницкая область - 627 случаев;

Черновицкая область - 4478 случаев;

Черкасская область - 614 случаев;

Черниговская область - 494 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 июня 2020 в Центр поступило 1314 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 82 439 сообщений о подозрении на COVID-19.

Минздрав предупреждает: "соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки как можно чаще и обязательно используйте защитные маски и дезинфекторы. Помните, что простые вещи спасают вашу жизнь и жизнь ваших близких! Берегите себя!".

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