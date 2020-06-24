В Украине коронавирус установил новый антирекорд: за сутки почти тысяча новых инфицированных
Сегодня, 24 июня, Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом. За последние сутки на COVID-19 заболели 940 человек.
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Об этом говорится в сообщении Минздрава. "Эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная", - отметили в ведомстве. "Из-за халатного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы имеем страшный результат - количество заболевших увеличилось в три раза", - заявили в Минздраве.
24 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 39 014 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1051 летальный, 17 409 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 940 новых случаев. Всего проведено 594 602 тестирование методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1723 случая;
Волынская область - 1955 случаев;
Днепропетровская область - 1060 случаев;
Донецкая область - 376 случаев;
Житомирская область - 1304 случая;
Закарпатская область - 2369 случаев;
Запорожская область - 559 случаев;
Ивано-Франковская область - 2124 случая;
Кировоградская область - 634 случая;
г. Киев - 4528 случаев;
Киевская область - 2332 случая;
Львовская область - 4423 случая;
Луганская область - 75 случаев;
Николаевская область - 368 случаев;
Одесская область - 1370 случаев;
Полтавская область - 300 случаев;
Ровенская область - 3164 случая;
Сумская область - 272 случая;
Тернопольская область - 1786 случаев;
Харьковская область - 1891 случай;
Херсонская область - 188 случаев;
Хмельницкая область - 627 случаев;
Черновицкая область - 4478 случаев;
Черкасская область - 614 случаев;
Черниговская область - 494 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 июня 2020 в Центр поступило 1314 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 82 439 сообщений о подозрении на COVID-19.
Минздрав предупреждает: "соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки как можно чаще и обязательно используйте защитные маски и дезинфекторы. Помните, что простые вещи спасают вашу жизнь и жизнь ваших близких! Берегите себя!".
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