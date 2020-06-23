В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 13 новых случаев COVID-19 - командование Медицинских сил

Из-за болезни в настоящее время в изоляции, в том числе, в самоизоляции, находятся 415 военнослужащих.

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся три человека. В Центре легочного здоровья города Львов и Криворожской инфекционной больнице - по одному работнику ВСУ, в Косовской центральной райбольнице - один военнослужащий. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

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Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 10 человек (Киевская область - 2 военнослужащих, Ривненская, Винницкая и Харьковская области - по 1 военнослужащему, Львовская область - 2 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Житомирская область - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на 10:00 в Вооруженных силах Украины болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 154 человека.

Всего за время пандемии выздоровели 266 человек, летальных случаев - 5.

В изоляции (в том числе, самоизоляции) находятся 415 человек. Число военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 41 человек.

Как сообщал ранее УНИАН, Львовщина устанавливает антирекорды по количеству больных коронавирусом, за сутки обнаружили 240 случаев заражений.

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