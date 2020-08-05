В Украине зафиксировали новый антирекорд по заболевшим коронавирусом за сутки

Больше всего случаев за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области - 156, Киеве - 150, Харьковской области - 146 и Ивано-Франковской области - 127.

В Украине COVID-19 заболели уже 75 тысяч 490 человек, за минувшие сутки - 1 тысяча 271 человек.

Читайте такжеЛяшко объяснил, как область может выйти из "красной" зоны карантина

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО по распространению коронавирусной инфекции.

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области - 156, в Киеве - 150, в Харьковской области - 146 и в Ивано-Франковской области - 127.

За минувшие сутки от коронавирусной болезни выздоровели 914 человек, умерли - 24.

По данным СНБО, всего с начала эпидемии в Украине заболели 75 тысяч 490 человек, умерли - 1 тысяча 788, выздоровели - 41 тысяча 527. Количество активных больных по состоянию на утро 5 августа составило 32 тысячи 175 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 4 августа в Украине было с начала пандемии лабораторно подтверждено 74 тыс. 219 случаев COVID-19, за сутки - 1061 новый.

В Киеве за минувшие сутки было зарегистрировано 108 новых случаев заболевания COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram