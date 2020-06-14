В оккупированном Крыму от COVID-19 умерли 20 человек

В Крыму выявлено 539 инфицированных новым коронавирусом, в Севастополе – 185.

Во временно оккупированном Крыму з начала пандемии зарегистрировано 724 случая COVID-19, 20 человек скончались.

Об этом Крымская правозащитная группа сообщает в Facebook со ссылкой на оккупационные власти.

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По их данным, в Крыму за сутки 13 июня зафиксировали 27 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на текущий период на полуострове (без учета Севастополя) зарегистрировано 539 положительных на COVID-19.

Вместе с тем по состоянию на утро 14 июня, в Крыму зафиксирована новая смерть от коронавирусной инфекции. Всего за весь период умерли 17 человек.

В Севастополе 14 июня зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 185 человек, трое умерли.

Как сообщал ранее УНИАН, рассказали сколько людей с COVID-19 могут заболеть повторно.

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