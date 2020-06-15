На Буковине COVID-19 диагностировали у почти четырех тысяч человек
На Буковине за сутки зарегистрировали 43 случая заражения COVID-19. В общем коронавирусную инфекцию обнаружили у 3964 человек.
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«На Буковине сегодня, 14 июня, официально подтверждено еще 43 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр исследовал 376 образцов», - сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.
Он добавил, что 18 инфицированных в Черновицкой области побороли COVID-19 - они дважды получили отрицательный результат тестов.
Общая численность зараженных в области от первого установленного случая составляет 3964 человек.
Как сообщалось, по состоянию на 14 июня в Украине лабораторно подтвержден 31 154 случая COVID-19, в том числе 648 – за последние сутки.
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