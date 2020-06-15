На Буковине COVID-19 диагностировали у почти четырех тысяч человек

За сутки лабораторный центр исследовал 376 образцов

На Буковине за сутки зарегистрировали 43 случая заражения COVID-19. В общем коронавирусную инфекцию обнаружили у 3964 человек.

Читайте такжеПЦР-тесты не обнаружили коронавирус у членов Офиса президента и министров, вернувшихся из Франции

«На Буковине сегодня, 14 июня, официально подтверждено еще 43 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр исследовал 376 образцов», - сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

Он добавил, что 18 инфицированных в Черновицкой области побороли COVID-19 - они дважды получили отрицательный результат тестов.

Общая численность зараженных в области от первого установленного случая составляет 3964 человек.

Как сообщалось, по состоянию на 14 июня в Украине лабораторно подтвержден 31 154 случая COVID-19, в том числе 648 – за последние сутки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram